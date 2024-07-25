Актриса Катерина Ковальчук устроила девичник и пригласила маму Гарика Харламова. Жена юмориста поделилась кадрами в соцсети.

Не так давно Ковальчук и Харламов скромно расписались, отметив событие в узком кругу. Теперь пара готовится к свадьбе. Близкие подруги Катерины устроили ей сюрприз и помогли с организацией девичника. К слову, на торжестве присутствовала и мама Гарика, с которой у Ковальчук хорошие отношения. Актриса много времени проводит со свекровью.

Напомним, что для Ковальчук брак с юмористом стал первым. Гарик начал отношения с Катериной после развода с Кристиной Асмус.

Ранее актриса Катерина Ковальчук показала фото с мужем Гариком Харламовым и назвала его солнцем. Подробности читайте в этой новости.

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