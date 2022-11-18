«Наследница» Аллы Пугачевой на сцене порадовалась уходу певицы на пенсию

Певица Лолита, которая ранее пошутила, что на сцене остались она и Григорий Лепс, поблагодарила коллегу Аллу Пугачеву за уход на пенсию. Исполнительница обратилась к ней со сцены «Октябрьского».

«Алла Борисовна, спасибо, что вы все-таки ушли на пенсию и оставили мне Толика», - сказала «наследница» Примадонны на сцене, назвав коллегу «дорогой, любимой, гениальной».

Толик, о котором идет речь, - это бывший бас-гитарист Пугачевой Анатолий Куликов. Он ушел к Лолите от Примадонны и уже много лет работает с ней.

Напомним, Пугачева, взяв детей, уехала из России, получила гражданство Израиля. Замок ее семьи в деревне Грязь был выставлен на продажу за баснословную сумму. Покупателя не нашлось. На днях стало известно, что особняк переименовали в «Дом покаяния» - именно так он отражается в Google Картах. Появились предположения, что таким образом певице мстят недоброжелатели, осудившие ее отъезд из России.

Бывший муж певицы Филипп Киркоров ранее назвал Пугачеву «гордостью страны» и попросил оставить в покое, а также прекратить критику.