Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «бабушкой» и призвал оставить ее в покое

Певец Филипп Киркоров заступился за экс-жену Аллу Пугачеву перед журналисткой Аленой Жигаловой. Исполнитель заявил, что та необоснованно критикует Примадонну.

Жигалова заявила, что она этого не делает - с критикой выступают другие. Но Киркоров и слушать не хотел, требуя не беспокоить сбежавшую Пугачеву.

«Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми», - обратился к Жигаловой музыкант.

Он считает, что певица не подлежит осуждению, ведь она «гордость страны».

В продолжение речи в защиту Пугачевой Киркоров вспомнил, что «прожил с ней 10 счастливых лет». Бывший супруг заявил, что за годы брака успел хорошо узнать певицу и потому понимает ее поступок.

Напомним, Пугачева уехала из России в Израиль, получила гражданство ближневосточной страны. В публикации в соцсетях она заявила, что счастлива жить в этом государстве.