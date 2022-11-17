Новое название замка Аллы Пугачевой отпугивает покупателей

Замок певицы Аллы Пугачевой, который безуспешно пытаются продать длительное время, переименован. Новое название в совокупности с ценой особняка еще больше отпугивает потенциальных покупателей.

В Google Картах по адресу замка теперь расположен «Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой».

В интернете поговаривают, что это шутка – недоброжелатели таким способом хотели насолить звездной семье за критику России. В любом случае дом с таким названием да еще за миллиард рублей вряд ли захотят купить.

Напомним, Пугачева с семьей уехала в Израиль после начала специальной военной операции. Певица получила израильское гражданство. Позже она вернулась в Россию, но ненадолго – в сентябре звезда улетела за границу с детьми без обратного билета.

Ранее сообщалось, что дом в деревне Грязь, скорее всего, останется в собственности пары. Продать недвижимость не так просто – земля, на которой стоит объект, не имеет кадастрового номера, а значит, дом фактически не существует по документам.