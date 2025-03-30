«Наскучила эта история»: Слава Бустер раскрыл причину расставания с бывшей женой Моргенштерна*

Слава Бустер раскрыл причину расставания с бывшей женой Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом).

Еще 31 декабря прошлого года Слава и Дилара Зинатуллина поделилась совместными снимками, но уже 2 января 2025-го они публично заявили о своем расставании. Бустер сделал в личном блоге публикациют, в которой поблагодарил девушку за бесценный опыт. Но раскрывать причину расставания тогда не стал.

Однако спустя три месяца стример решил признаться, почему решил закончить отношения с Диларой. Оказалось, что блогеру наскучили эти отношения. Также Слава раскрыл, что в настоящее время не готов к новому роману, поскольку «это очень сложно».

«Отношения — это очень сложно. Есть такая тема у мужчин, что чуть-чуть наскучила эта история», — сказал он в шоу «Кстати».

Ранее мы писали о том, что Моргенштерн* подвел итоги двух месяцев в рехабе и признался, что хочет сбежать.

Также сообщалось, что певица Алекса удалила пост о расставании с мужем из-за негативных комментариев.

*Признан иностранным агентом на территории России