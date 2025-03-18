Моргенштерн* подвел итоги двух месяцев в рехабе и признался, что хочет сбежать

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) провел два месяца в рехабе и поделился итогами. Он рассказал, что 60 дней не употребляет алкоголь и больше 200 суток не курит. Певец признался: остался еще месяц, но ему хочется сбежать.

Моргенштерн* захотел поделиться мыслями и выводами, которые появились у него за время пребывания в рехабе.

«Стресс - не обязательно последствие негативных эмоций. Излишняя радость, восторг и ликование - тоже стресс для организма. Нужно стремиться к тихому, спокойному счастью», - решил для себя рэпер.

Он считает, что лучше ставить себе маленькие и легко выполнимые задачи, чем стремиться к глобальным. Моргенштерн* уверен: надо быть добрее, а если мир кажется злым, то человек сам такой.

«Мысли зависят от состояния, поэтому работать нужно над состоянием, а не над мыслями», - отметил музыкант.

Он считает, что на каждого человека и любую ситуацию надо смотреть как на зеркало и потенциального учителя, задумываться, почему его послали вам, видеть в этом уроки. Моргенштерн* понял, что если человек страдает, то получит еще больше страданий, а если радуется жизни, то притягивает соответствующую радость.

«Сейчас очень хочется взять разбег и (сбежать – прим.) через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», - написал певец в своем в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что рэпер начал избавляться от татуировок на лице. Известно, что в России на это у музыканта ушло бы 170 тыс. рублей.

*признан иноагентом на территории РФ