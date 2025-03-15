Певица Алекса удалила пост о расставании с мужем из-за негативных комментариев

Певица Алекса спустя несколько часов после публикации удалила пост с объявлением о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Артистка столкнулась с массовой травлей в Сети.

Напомним, Дайчев ради Алексы бросил беременную невесту. В 2021 году артистка сама родила дочь от фитнес-тренера, а в 2024 году пара узаконила отношения. При этом Алекса запретила маме избранника присутствовать на свадебном торжестве.

«Бумеранг все-таки долетел?» - задались вопросом комментаторы.

При этом многие предположили, что Алекса специально придумала историю с расставанием, чтобы подогреть к себе интерес СМИ.

Стоит отметить, что Дайчев по-прежнему ставит лайки под всеми постами жены, а на его странице размещена фотография со свадебной церемонии. В феврале он называл Алексу «родной» и поздравлял с годовщиной свадьбы.

Ранее сообщалось, что Алекса продает рубашки по акции после новостей о долге мужа Дайчева. Фитнес-тренер задолжал налоговой 1,7 млн рублей. При этом в социальных сетях у мужчины все хорошо. Он транслировал подписчикам роскошную жизнь, демонстрировал дорогие вещи и выкладывал фото из путешествий.