Нашли в неестественной позе: сын Елены Яковлевой звал на помощь

Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, пару лет назад заинтересовался одним из спортивных направлений – бодибилдингом. Сейчас парень имеет внушительные размеры, которые подписчики сравнивают с силой Халка.

Недавно опубликованное фото шокировало подписчиков. Шальных изогнулся в неестественную позу, выполняя упражнение. А само фото парень шуточно подписал: «аааа, помогите».

Ранее подписчики обсуждали фото со спущенными штанами Дениса, когда он показывал свои спортивные успехи.