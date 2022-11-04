16:08, 04 ноября 2022
1 мин.
Сын Елены Яковлевой приспустил штаны и с «оттопыренным причиндалом» встал в провокационную позу
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который в последнее время много качается, похвастался очередными спортивными успехами. На свежем снимке 29-летний Денис с черными татуировками и мускулами приспустил штаны, показав трусы, и встал в провокационную позу.
Подпись под фото гласила: «Почти 118 кг. Е как же круто выглядит блэк на груди».
На снимке Шальных показал свой вид сбоку и по какой-то причине ограничил комментарии.
Пользователи соцсетей принялись обсуждать фото в фан-пабликах. Один из комментаторов написал: «Специально причиндал оттопырил?»
ФОТО: Tarakanov Vadim/East News