Нашли, но не в России: где находится Евгений Петросян, которого разыскивает поликлиника

В Турции помогли врачам из России найти пропавшего Евгения Петросяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Евгения Петросяна разыскивают врачи из поликлиники в Хамовниках. Они хотели записать артиста, перенесшего бронхит, на плановое обследование, однако Петросян не выходил с ними на связь. Супруга юмориста также отказывалась от общения.

В распоряжение источника попало видео, согласно которому Евгений на данный момент находится в Турции. Подписчики засняли его вместе с семьей в Белеке в элитном отеле.

Как сообщает Mash, юморист не жалуется на здоровье.

