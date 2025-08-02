Татьяна Брухунова пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в личном блоге о запланированном отпуске. Знаменитость собралась отдыхать целый месяц.

«Принимаю поздравления, я в отпуске с 1 августа до 1 сентября!» — выложила видео она.

Однако уже спустя несколько часов Брухунова сообщила о внезапно возникших проблемах на работе.

«Признавайтесь, кто из вас позавидовал отпуску? Я еду в офис, блин! Поделилась, понимаешь, радостью. Кто-то там с недобрым взглядом», — пожаловалась она.

Брухунова не стала уточнять, где именно она планирует отдыхать и будет ли выезжать за границу.

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