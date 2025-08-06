Хотела Сейшелы, а получила Турцию: Петросян отвез Брухунову в отпуск

Татьяна Брухунова отдыхает с Евгением Петросяном в отеле за 1,8 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Анонимные Telegram-каналы выяснили, что Татьяна Брухунова вместе с Евгением Петросяном отправились в отпуск в Турцию. Сообщается, что жена юмориста хотел немного иное направление, но тот отказал ей.

«Своим девочкам Татьяна говорила, что хочет провести отпуск хотя бы на Сейшелах. Но Евгений Ваганович сказал, что многочасовые перелеты здоровья ему не добавляют», — пишет источник.

Согласно информации журналистов, пара заселилась в пятизвездочный отель Kempinski Hotel The Dome Belek на виллу с тремя спальнями, тремя санузлами, джакузи и персональным бассейном. Стоимость недели отдыха на такой вилле обойдется Петросяну в 1,8 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска.