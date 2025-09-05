Нашел утешение в алкоголе? Пресняков рассказал о состоянии после расставания с женой

Никита Пресняков после расставания с женой сообщил, что ему «офигенно». Музыкант рассказал, как проводит время в статусе холостяка в соцсети.

Летом 2025 года Никита и Алена Краснова объявили о разводе. Они не стали называть причин произошедшего, но уточнили, что разошлись без претензий друг к другу. После расставания артист уехал на музыкальный фестиваль. Он записал ролик с мероприятия и рассказал о хорошем настроении. По словам Никиты, он весело проводит время без алкоголя, чему очень рад.

«Правы те, кто говорил, что тут круто быть даже полностью трезвым. Сегодня не выпил ни одной текилы и мне прямо офигенно! Здесь можно ходить, кайфовать, смотреть и знакомиться», — высказался певец.

Напомним, Краснова после расставания вернулась в Россию. По данным СМИ, пара давно находилась на грани развода.

