Адвокат раскрыл, будут ли Пресняков и Краснова делить полученную от Пугачевой недвижимость

Певец Никита Пресняков и его жена Алена Краснова не будут делить полученную от Аллы Пугачевой недвижимость. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

Его комментарий приводит WHOOPEE.ru.

«Недвижимость, полученная Никитой Пресняковым от Аллы Пугачёвой по наследству или дарению, разделу не подлежит», - сказал Жорин.

Адвокат заявил, что Краснова может претендовать на имущество, совместно нажитое в браке. В случае наличия доказательств она может получить часть доходов или вложений в личное имущество с супругом.

Пара 8 лет состояла в браке. В августе 2025 года супруги объявили о разводе. Алена призналась, что они с Никитой по-разному видят семью. Также Краснова сообщила: решение о разводе далось им обоим непросто.

Известно, что Пугачева неоднократно делала старшему внуку подарки. К свадьбе певица преподнесла паре квартиру в центре Москвы. До этого переписала на Преснякова загородный особняк на Истринском водохранилище.

