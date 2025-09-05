У израильского концерта певицы Кристины Орбакайте нашли украинский след. Об этом сообщает «Абзац».

18 сентября у Кристины Орбакайте запланирован концерт в Израиле. Певица выступит на музыкальном фестивале, логотип которого оформлен в цветах украинского флага.

Также, как пишет источник, ведущим концерта стал Борис Белодубровский, который ранее занимался организацией выступлений Кристины и написал ей песню «Жизнь одна». На сегодняшний день Борис выступает с поддержкой в адрес Украины.

Сама Орбакайте не обозначала политическую позицию. Певица столкнулась с отменой в РФ и, по данным СМИ, винит в этом Аллу Пугачеву, известную резкими высказываниями в адрес россиян.

