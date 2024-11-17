«Наша карта мира не изменилась»: Николай Цискаридзе высказался об иностранных студентах балетной академии

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что число иностранных студентов не сократилось после СВО.

Народный артист России подчеркнул, что стажеры и студенты продолжают приезжать к нам страну для того, чтобы поступить в Академию русского балета, несмотря на политические проблемы в мире. Однако все же есть проблема, с которой сталкиваются иностранцы. Как оказалось, из-за санкционной политики родителям студентов трудно переводить деньги за обучение из другой страны.

«У нас в этом плане ничего не изменилось. Студенты и стажеры приезжают отовсюду. Наша карта мира не изменилась. Но мы берем исключительно по способностям», — поделился Николай в беседе с изданием ТАСС.

Напомним, что Академия русского балета имени Вагановой была основана в 1738 году. Там обучались такие яркие звезды балета, как Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Константин Сергеев, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева.

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