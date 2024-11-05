«Составляет месячный оклад человека»: Цискаридзе возмутился ценами на театр

Николай Цискаридзе возмутился ценами на театр, назвав их ненормальными. Об этом сообщает РИА Новости.

Николай выступил на лекции в рамках марафона «Знание. Первый». Во время мероприятия артист возмутился ценами на театр, сравнив их с месячным окладом человека. Цискаридзе считает, что ценовая политика должна быть пересмотрена.

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — высказался Николай.

По словам Цискаридзе, когда он выступал в Большом театре, свободных мест в зале не было. Сейчас, видя пустые кресла, артист грустит: люди не в состоянии приобрести билеты.

«Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет», — резюмировал Цискаридзе.

Ранее подруга Николая Цискаридзе раскрыла, как живет 50-летний артист балета. Подробности читайте в этой новости.