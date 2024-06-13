Николай Цискаридзе рассказал, кто сделал Анастасию Волочкову звездой балета

Народный артист России и бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе заявил, что балерина Анастасия Волочкова стала популярна благодаря ему. Как пояснил хореограф, именно он в свое время поспособствовал ее переезду из Санкт-Петербурга в Москву и трудоустройству в Большой театр.

Аналогичное мнение Цискаридзе высказал относительно балерины Светланы Захаровой.

«Если бы не я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену, в буквальном смысле, но я рядом был свидетелем многого», — вспомнил Николай в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Говоря о поведении Волочковой, Цискаридзе отметил, что театральная жизнь экзальтирует все человеческие страсти, и балерина просто не справилась с трудностями на своем пути.

«Но я думаю, что спустя 50−100 лет будет снимать фильм по ее судьбе, потому что это был очень яркий взлет, и очень сложные дальше были преобразования. Просто опять мы все сталкиваемся с неудачами, каждый проходит это по-своему», — объяснил Николай.

Он назвал балерину интересным человеком, на которого всегда можно положиться. О негативных сторонах Волочковой Цискаридзе говорить отказался.

Ранее стало известно, что в Словении отменили концерт российской балерины Светланы Захаровой по требованию Украины.