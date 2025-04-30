«Наша главная звезда»: Тина Канделаки поздравила Киркорова с днем рождения

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки поздравила певца Филиппа Киркорова с днем рождения и назвала себя его поклонницей. Она посвятила артисту пост в личном Telegram-канале.

Исполнителю хита «Цвет настроения синий» 30 апреля исполняется 58 лет. Его поздравляют родные, коллеги и поклонники. Тина Канделаки решила публично признаться певцу в чувствах и сопроводила поздравление кадрами из клипа.

«Филипп Бедросович, миллионы поклонников (и я в их числе!) уже не представляют ни один громкий проект без тебя — особенно новогодний. Ты — не просто наша главная звезда, ты уже символ самого понятия «праздник», – написала телеведущая.

Женщина отметила, что после участия Киркорова в фильме «Братья», он открылся с новой стороны. По мнению Канделаки, мужчина способен показать себя и в комедии, и в драме.

«До сих пор я не знаю никого, кто способен рассмешить других и смеяться над собой так смело, искренне и органично, как это делаешь ты. С днем рождения, дорогой! Не переставай блистать и заряжать всех нас энергией своего вечного двигателя и на съемочной площадке, и в жизни», – написала Тина и добавила смайл в виде сердца.

Ранее мы писали о том, что сын Тины Канделаки вышел в свет с возлюбленной, которую называют копией его мамы.

Также стало известно о том, что Филипп Киркоров не стал отвечать на вопрос об Алле Пугачевой.