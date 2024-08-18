«Наш повод для радости»: Александра Урсуляк трогательно обратилась к единственному сыну в его день рождения

Александра Урсуляк трогательно поздравила самого младшего наследника с днем рождения.

Актриса в честь семилетия единственного сына организовала тематическую вечеринку в кругу родственников и близких друзей на даче. Вся компания весело проводила время. Гостей ждали интересные конкурсы и игры, в которых участвовали не только дети, но и даже взрослые.

Александра поделилась в своем блоге видео с празднования дня рождения сына Владимира. По словам артистки, ей удалось устроить незабываемое торжество для семьи и испечь вкусный торт.

«Это наш повод для радости. И, пожалуй, это лучший день в году. Потому что мы всегда на даче, куда приходят друзья и родственники... Потому что мы в саду... Я всегда пеку торт! И все мои рядом. Володя, с днем рождения! Будь здоров, сынок! И как же здорово, что ты у нас появился!» — Урсуляк трогательно поздравила наследника в своем блоге.

Напомним, что Александра также воспитывает двух дочерей Анну и Анастасию от первого брака с актером Александром Голубевым. А сын Владимир родился от второго супруга Андрея Розендента.

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