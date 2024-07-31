Праздник объединит семью: Анита Цой устроила вечеринку в честь 32-летия единственного сына

Певица Анита Цой устроила закрытую вечеринку в честь 32-летия сына Сергея.

Народная артистка России поделилась в социальных сетях тем, что отпраздновала день рождения единственного ребенка. В честь этого она организовала большой праздник у себя в загородном доме, куда были приглашены все родственники и близкие друзья.

Анита призналась, что из-за упорной работы все свое время посвящала сцене, гастролям и написанию песен. По этой причине у Цой не было возможности уделять полноценное внимание семье, вследствие чего она чуть не распалась. Однако артистка вовремя взялась за исправление ситуации и теперь ни в коем случае не пропускает важные праздники и мероприятия, а иногда даже берет всю организацию в свои руки.

«К сожалению, семьи артистов живут по остаточному принципу и поэтому часто распадаются. И моя была не исключением... В каждый праздник я вкладываю свою заботу и душевное тепло. Каждый праздник — это мое настоящее, искреннее признание в любви к самым дорогим и близким людям», — поделилась певица в беседе с изданием Mk.ru.

Цой также заявила, что именно праздники способны объединить семью.

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