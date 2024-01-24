«Нас учили быть клоунами»: женатый Джигурда объяснил поцелуй с Волочковой на слитом видео

Никита Джигурда не стал скрывать, зачем он целовал Анастасию Волочкову на слитом видео. Об этом сообщает mk.ru.

В начале января 2024 года в Сети появилось провокационное видео с участием балерины и актера. На нем знаменитости запечатлены целующимися и в нетрезвом состоянии. Во время конференции женатый Никита объяснил, зачем он поцеловал приятельницу.

Как выяснилось, Волочкова предложила актеру присоединиться к ее шоу для взрослых. На ролике запечатлена «гениальная репетиция». Джигурда намеренно предложил Анастасии отрепетировать сцены, пока они «во хмелю», чтобы затем, на трезвую голову, оценить результат. По словам артиста, он не считает слитый ролик извращением.

«Кто-то называет это извращением. Мы с богиней Волочковой периодически играем юродивых. Юродивых никогда не осуждали. У меня щукинская школа, нас учили быть клоунами», — заявил Джигурда.

Ранее актер Никита Джигурда не стал скрывать, что больше не ждет извинений от Волочковой. Подробности смотрите в этой статье.

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