Певица Лена Катина пожаловалась на здоровье после вторых родов

Певица Лена Катина не стала скрывать проблем со здоровьем после вторых родов. Об этом сообщает издание The Voice.

В 2023 году Лена стала мамой во второй раз: певица родила сына Демьяна. В беседе с журналистами артистка пожаловалась на долгое восстановление после родов. Катина до сих пор испытывает боль в спине. Причина этого заключается в том, что Демьян — крупный ребенок. Шестимесячный мальчик весит уже 9 кг. Из-за того, что Лена носит его на руках, у нее идет большая нагрузка на поясницу.

«Я периодически хожу к массажисту, который мне правит спину. Мне это просто необходимо, чтобы хоть как-то выжить», — высказалась артистка.

Лена добавила, что после родов она принимает витамины и тщательно следит за здоровьем. Вот почему ей удалось избежать выпадения волос и ломкости ногтей. Несмотря на это, Катина столкнулась с самыми распространенными проблемами: певица постоянно хочет спать и есть.

«Как закончу кормить, начну активно работать над тем, чтобы прийти в нормальную форму», — высказалась знаменитость.

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