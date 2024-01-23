«Я столько тайн знаю»: Джигурда больше не ждет извинений от Волочковой

Актер Никита Джигурда заявил, что больше не ждет извинений от балерины Анастасии Волочковой. На пресс-конференции, посвященной скандалу, он поделился своими эмоциями и точкой зрения на ситуацию после слива откровенного видео. Об этом сообщает Пятый канал.

Шоумен выразил свои первые впечатления от ссоры, отметив, что видео из закрытой репетиции стало предметом обсуждений, приводящих к миллионам комментариев на различных сайтах. Он также упомянул, что балерина Волочкова сначала поверила его водителю и менеджеру, утверждавшему, что не имел доступа к смартфону Джигурды.

«Она (Волочкова) мне вечером присылает то, что я не могу вам дать послушать. Потому что там такие трехэтажные матюки, и я ее понимаю», – поделился эмоциями Никита.

Жена актера, Марина Анисина, рассказала о попытках примирения со стороны балерины. Но Джигурда ответил, что больше не ждет извинений от «богини Волочковой».

«Я столько тайн знаю о богине Волочковой, что мог бы книгу написать. Но не буду этого делать, потому что я мужчина», — заявил артист.

В ходе конференции Джигурда также обвинил помощника в замешательстве и предположил, что именно он стоит за сливом интимных подробностей из жизни звезд в СМИ.

Ранее мы писали о том, как дети Никиты Джигурды отреагировали на слив откровенного видео с участием популярного отца.