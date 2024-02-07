«Нас ничего не связывает»: Зацепин высказался об уехавшей из России Пугачевой

Народный артист РФ, композитор Александр Зацепин высказался об общении с покинувшей Россию певицей Аллой Пугачевой. Об этом он заявил в интервью «Миру новостей».

«Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся. Нас ничего не связывает, нам не о чем общаться», - заявил музыкант.

Зацепин также отметил, что когда-то Примадонна исполняла его песни, которые, возможно, и принесли ей известность. При этом он заверил, что сейчас не думает об этом.

Кроме того, композитор ответил на вопрос о том, почему в настоящее время не появляются молодые исполнители, которые могли бы конкурировать с Пугачевой по уровню таланта.

«Теперь пишется совершенно другая музыка. <…> И я эту музыку не слушаю - она стала более примитивной», - поделился Зацепин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала забыть Аллу Пугачеву, комментируя ее банковские счета за границей.

Также сообщалось, что Пугачева станцевала на сцене во время концерта Кристины Орбакайте в Израиле.