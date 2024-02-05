«Забыть и вычеркнуть из жизни»: Драпеко прокомментировала счета Пугачевой за границей

Певицу Аллу Пугачеву пора забыть и вычеркнуть из нашей жизни. С соответствующим заявлением выступила заслуженная артистка России, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя банковские счета Примадонны за границей.

Депутат согласилась с мнением гитариста певицы Александра Левшина, который утверждал, что причиной отъезда Пугачевой стали счета за рубежом – исполнительница могла уехать ради спасения зарубежных активов.

Драпеко по этому поводу сказала: «Понятно, что интересы этих людей не в России - они доказали это своим поведением… Надо ее просто забыть. Вычеркнуть из нашей жизни, и всё!» Комментарий артистки приводит сайт aif.ru.

Драпеко считает худшим наказанием для артиста забвение, и Пугачева заслужила именно этого, уверена депутат. Также она призвала больше говорить о достойных гражданах, «а не о каких-то сбежавших предателях».

Также артистка объяснила, почему новости об отъезде Примадонны и ее коротких визитах в Россию так много читают и смотрят. По мнению парламентария, это связано с тем, что «люди разочарованы поведением Пугачевой».

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что исполнительница уехала не из-за счетов, а стала «рабой любви» и отправилась за границу как «жена декабриста».