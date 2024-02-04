Еле передвигала ноги: Пугачева пустилась в пляс на концерте Орбакайте

Певица Алла Пугачева вышла на сцену во время концерта со своей дочери Кристины Орбакайте в Израиле. Примадонна пустилась в пляс вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом на территории РФ).

Народная артистка СССР настолько вдохновилась выступлением дочери, что решила подняться на сцену. Певица была одета в длинную сверкающую рубашку и облегающие джинсы. Компанию ей составил муж. Правда, Пугачева не очень активно двигалась. После Галкин* взял жену под руки, и они вместе покружились. Орбакайте также периодически обнимала свою маму.

Данный ролик был снят в Израиле минувшим летом. Но накануне его выложил в Сеть Telegram-канал «Звездное Время|Новости Звезд».