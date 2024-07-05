«Надо на них тоже накладывать санкции»: Расторгуев отреагировал на блокировку YouTube-каналов российских артистов

Певец Николай Расторгуев прокомментировал новость о блокировке YouTube-каналов российских артистов. Он заявил, что ему на это все равно, и стоит развивать отечественный видеохостинг.

Лидер группы «Любэ» довольно резко отреагировал на то, что иностранная платформа внесла в черный список некоторых патриотичных исполнителей России. Он считает, что нужно вкладывать деньги в Rutube, а не спонсировать американский сайт.

«YouTube – вражеская американская платформа. Они действуют в своём ключе, этого следовало ожидать. Чего на них обижаться – они действуют так, как они действуют», - отметил Расторгуев в беседе с «Абзацем».

Артист также рассказал, что сам был в США 20 лет назад, и ему сразу не понравилась эта страна. Он назвал ее самой «полицейской» в мире, где сейчас процветает русофобия.

Напомним, что YouTube заблокировал каналы российских артистов, которых до этого внесли в черные списки ЕС – Полины Гагариной, SHAMAN, Григория Лепса.

Ранее Николай Расторгуев объяснил, почему не ездит в Донбасс с концертами.