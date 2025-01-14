Нарушившая диету Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

Певица Полина Гагарина заявила, что впервые за долгое время нарушила диету. Артистка показала свой обед в соцсети.

Полина Гагарина не скрывает, что тщательно следит за фигурой. Она регулярно тренируется и убрала из рациона вредную еду. Однако, улетев на отдых на Мальдивы, артистка позволила себе нарушить диету. Выйдя на связь, Полина показала обед, состоящий из жареной картошки и гамбургера. Гагарина не скрывала радости от фастфуда.

«Я давно не выходила в эфир. Хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, даже очень. Самая главная новость, которую я могу вам сейчас сказать: у меня будет обед. Буду есть гамбургер», — высказалась артистка.