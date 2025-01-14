Нарушившая диету Полина Гагарина показала фигуру в купальнике
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Певица Полина Гагарина заявила, что впервые за долгое время нарушила диету. Артистка показала свой обед в соцсети.
Полина Гагарина не скрывает, что тщательно следит за фигурой. Она регулярно тренируется и убрала из рациона вредную еду. Однако, улетев на отдых на Мальдивы, артистка позволила себе нарушить диету. Выйдя на связь, Полина показала обед, состоящий из жареной картошки и гамбургера. Гагарина не скрывала радости от фастфуда.
«Я давно не выходила в эфир. Хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, даже очень. Самая главная новость, которую я могу вам сейчас сказать: у меня будет обед. Буду есть гамбургер», — высказалась артистка.
Примечательно, что Полина сняла ролик в красном купальнике, который подчеркнул ее стройность, несмотря на отсутствие диеты.
Напомним, во время первой беременности Полина поправилась на 40 кг, но благодаря грамотному подходу она сумела прийти в спортивную форму.
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