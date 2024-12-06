Певица Полина Гагарина запретила 17-летнему сыну Андрею думать о свадьбе

Певица Полина Гагарина запретила 17-летнему сыну думать о свадьбе. Артистка рассказала о своем отношении к возлюбленной наследника. Об этом сообщает Пятый канал.

Наследник знаменитости Андрей встречается с певицей Викторией Соломахиной, которая старше него на три года. В соцсетях обсуждают пару, но Полина пока не готова к тому, чтобы ее сын пошел в ЗАГС.

«Ему 17 лет. Я думаю, что есть время еще об этом… Я надеюсь, что это не мой вариант», – заявила артистка.

Напомним, что девушка родом из Воронежа, но переехала в Москву и приняла участие в музыкальном шоу. Именно на проекте она познакомилась с Полиной и ее сыном. Несмотря на такую связь, певица не думает о свадьбе сына.

«Вика, как моя воспитанница, я считаю ее безумно талантливой девочкой. Все, что касается остальных вопросов про невестку, — я вас умоляю», — добавила звезда.

Некоторые поклонники считают, что исполнительница пока не готова отпускать от себя сына из-за одиночества. После развода вокруг ее личной жизни ходит множество слухов, он она не раскрывает правду и делится снимками только с детьми.

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