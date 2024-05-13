Народную артистку Елену Санаеву госпитализировали в больницу

81-летняя актриса Елена Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Актрисе стало плохо у себя дома: у Санаевой возникли проблемы с дыханием из-за заболевания сердца. Вдову Ролана Быкова осмотрели медики. Они приняли решение ее госпитализировать. В итоге врачи диагностировали у звезды легочную эмболию.

Елена Санаева — народная артистка РФ. Родилась 21 октября 1942 года в семье известного киноактера Всеволода Санаева. Окончила ГИТИС. С 1967 года — актриса Театра-студии киноактёра в Москве. Была дважды замужем. Ее вторым супругом стал известный актер, писатель, режиссер Ролан Быков.

До этого гитариста группы «Серьга» Андрея Кифияка госпитализирован с резким снижением уровня гемоглобина. Источник указывает, что у музыканта обострилось тяжелое хроническое заболевание. На фоне этого произошло ухудшение самочувствия.

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