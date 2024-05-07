Гитарист группы «Серьга» Андрей Кифияк госпитализирован с резким снижением уровня гемоглобина

В Москве госпитализирован соло-гитарист группы «Серьга» Андрей Кифияк. У него зафиксировано резкое снижение уровня гемоглобина.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Источник указывает, что у музыканта обострилось тяжелое хроническое заболевание. На фоне этого произошло ухудшение самочувствия.

3 мая сообщалось о госпитализации певца Николая Носкова. Он был в состоянии средней тяжести. Артист жаловался на температуру, боль в груди и кашель. Проблемы со здоровьем возникли по возвращении из санатория.

6 мая стало известно, что в ходе лечения у Носкова возникло осложнение, связанное с тромбами. Певец находится в отделении пульмонологии, у него правосторонняя пневмония, которая появилась на фоне ОРЗ. Лечение артиста осложняют хронические заболевания.