Mash: 35-летнего внука Геннадия Зюганова экстренно госпитализировали в Москве

В Москве экстренно госпитализировали 35-летнего внука политика Геннадия Зюганова Леонида. По данным Telegram-канала Mash, у него были жалобы на боли в спине.

Как утверждает источник, помощь медиков депутату Мосгордумы понадобилась из-за проблем с позвоночником. Недавно у него появился дискомфорт в области спины, который с каждым днем только усиливался. Дошло все до того, что ему стало тяжелее двигаться. В итоге пришлось обращаться к врачам.

В больнице Леонид прошел обследования, которые, по информации Mash, выявили у него патологию позвонков. На данным момент он по-прежнему находится в клинике под присмотром специалистов. Его состояние не уточняется. Есть информация, что медики подбирают для него терапию, чтобы он смог скорее поправиться.

Отметим, что официальных комментариев по поводу госпитализации старшего внука Геннадия Зюганова пока не поступало.

Ранее музыкант Денис Майданов вышел на связь после экстренной госпитализации. Он рассказал, как ему удалось избежать приступа при отеке Квинке.