«Народ русский все прощает»: Матвиенко поделился мнением об уехавших звездах

Известный продюсер Игорь Матвиенко поделился мнением о покинувших Россию после начала СВО артистах. Его слова приводит Life.ru.

«Я думаю, что те, кто поменяет свое мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой — с добрым сердцем, все прощает», — заявил продюсер.

Матвиенко подчеркнул, что россияне будут охотно ходить на выступления поменявших позицию звезд, поскольку их прошлых заслуг никто не отменял. При этом он уточнил, что речь идет о действительно «больших артистах» и исполнителях «больших песен». Продюсер добавил, что эти музыканты, к сожалению, в моменте выбрали не совсем верный путь.

Ранее актер Иван Охлобыстин признался, что российское общество простит участников «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Он объяснил это тем, что в России живет «очень добрый народ».

Также режиссер Никита Михалков предположил, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Александр Гудков вернутся в Россию.

*(признан иноагентом на территории РФ)