«У нас добрый народ»: Охлобыстин высказался о судьбе гостей «голой» вечеринки

Известный актер Иван Охлобыстин заявил, что народ России в итоге простит участников скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости.

«Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко», — поделился артист.

По мнению звезды «Интернов», граждане России критикуют артистов не из-за нелюбви к их творчеству, а из-за «брезгливости». Он уточнил, что людям надоело.

«Культура — это другое. Культура — это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся», — заключил Охлобыстин.

Напомним, в конце декабря в Москве прошла вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked. Среди гостей мероприятия были замечены Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и многие другие. Кадры с откровенно одетыми звездами разлетелись по соцсетям и вызвали шквал негодования общественности.

После этого некоторые участники вечеринки лишились телеэфиров, концертов и рекламных контрактов.

Ранее гости «голой» вечеринки Ивлеевой сообщили о возвращении на сцену.