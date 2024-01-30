Режиссер Никита Михалков предположил, что Галкин* и Гудков вернутся в РФ

Режиссер Никита Михалков предположил, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Александр Гудков вернутся в РФ. Об этом стало известно в эфире передачи «Бесогон ТV».

Режиссер Никита Михалков известен своей патриотической позицией. В эфире шоу он высказался о судьбе артистов, уехавших из страны. В первую очередь, Михалков назвал санкции, применяемые к его коллегам, слишком мягкими. По мнению режиссера, подобное отношение к уехавшим звездам погубит Россию.

«Нам кажется, что отшлепали их. Но они есть, работают, мечтают, субсидируются», — цитирует StarHit высказывание Михалкова из эфира шоу.

Деятель кино предположил, что супруг Аллы Пугачевой и Александр Гудков могут вернуться в РФ. В таком случае «Голубой огонек» будет проходить в клубе «Мутабор», в котором можно «совсем раздеться», и в стране произойдет смена нравственных ориентиров.

«Опять вернутся Галкин* и Гудков, и все покатится. Все заберут, увезут. Останется только то, что никому не нужно. Нас это может устроить? А это их мечта», — резюмировал Михалков.

Ранее Никита Михалков признал, что Пугачева не вернет свой статус в случае приезда в Россию. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ