«Народ отчаянный»: Карен Шахназаров призвал запретить детский отдых в Крыму

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров призвал запретить детский отдых в Крыму из-за ударов ВСУ по территории полуострова. Об этом пишет Telegram-канал BRIEF.

«Ладно, взрослые — у нас народ отчаянный, ничего не боится. Но детей-то может и не стоит вообще сейчас возить отдыхать в такие районы, как Крым. Понятно, что по нему будут продолжаться удары», — поделился кинематографист.

Режиссер подчеркнул, что следует перестать делать вид, что ничего не происходит, и уточнил, что военные действия набирают «более беспощадные формы». По мнению Шахназарова, в таких ситуациях необходимо чем-то жертвовать, а «не имитировать мирную жизнь».

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