12-летняя дочь Киркорова освоилась за границей и задумалась о записи песни

12-летняя дочь Филиппа Киркорова освоилась за границей и задумалась о записи песни. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По данным СМИ, певец отправил детей на учебу за границу. Предположительно, Мартин и Алла-Виктория являются учениками частной школы в Дубае, где каникулы начнутся только 7 июля. По информации источника, среди учеников школы большинство русских. Алла-Виктория чувствует себя комфортно в новой обстановке: она уже освоилась, завела подруг и планирует записать трек о жизни за границей.

На данный момент Киркоров не комментировал сообщения СМИ о жизни детей в ОАЭ.

Ранее певец Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

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