Mash: 39-летний актер Алексей Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом

39-летний актер Алексей Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В июне 2024 года стало известно о госпитализации звезды «Диверсанта» с ботулизмом. Актер попал в больницу после того, как съел салат лобио. По информации источника, спустя 8 дней его выписали: медикам удалось нормализовать состояние. При этом у Алексея присутствуют остаточные симптомы. Бардуков будет наблюдаться у невролога и инфекциониста.

Ранее жена Отара Кушанашвили заявила, что журналист находится «частично в сознании». Отара уже отключили от аппарата ИВЛ. О госпитализации знаменитости в Красногорске стало известно 20 июня. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что племянницу Михаила Ефремова госпитализировали в Италии после избиения экс-супругом из-за сына.