«Напоминает действия нацистской Германии»: продюсерский центр Матвиенко отреагировал на введение санкций YouTube

4 июля YouTube заблокировал каналы некоторых русскоязычных артистов. Под санкции попали SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и другие звезды. Продюсерский центр Игоря Матвиенко осудил действия видеохостинга, сравнив их с цензурой нацисткой Германии.

«Когда кто-то пытается уничтожить песни о любви к Родине, это очень грустно и напоминает действия нацистской Германии, когда в 30-е года прошлого века жгли книги. Ребята, удаляйте», — приводит слова пресс-службы центра РЕН ТВ.

Представители организации пояснили, что песни «Любэ» в сердцах людей уже многие годы, поэтому их невозможно заблокировать.

Они также добавили, что песни и клипы российских артистов есть на отечественных платформах, к которым имеют доступ жители наши страны, а санкции создают еще больше возможностей и рабочих мест, отметили представители центра Матвиенко.

Ранее певец Олег Газманов призвал поклонников к флешмобу после блокировки на YouTube. Подробнее читайте здесь.

К слову, на блокировку YouTube-каналов российских артистов отреагировал и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он заявил, что это «вражеская американская платформа», которую не нужно спонсировать. Певец призвал развивать Rutube.