Напали неизвестные: Аллу Пугачеву обокрали в Израиле на 38 миллионов рублей

Алла Пугачева уже долгое время не живет в России. Знаменитость вместе с семьей обосновалась в Израиле, однако она по-прежнему остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Сегодня на просторах Сети появилась тревожная новость, которая крайне обеспокоила поклонников артистки. Как сообщает издание «Teleprogramma», на дом Аллы Борисовны напали неизвестные.

Инцидент произошел в Израиле. По информации источника, грабители взломали камеры видеонаблюдения, а затем вынесли из помещения все ценные вещи и украшения. В общей сложности сумма ущерба составляет 38 миллионов рублей.

Расследованием преступления уже занялась местная полиция.

К слову, ни сама Алла Пугачева, ни ее супруг пока никак не комментировали подобное сообщение.

Ранее мы писали о том, что стилист Примадонны отечественной эстрады пытался встать на ее защиту, но своими словами сделал только хуже. Эксперт внезапно произнес лишние слова: «У нее подбородок чуть свисает».

Не менее интересна и история, в которой Филипп Киркоров назвал имя той, кто стал причиной его развода с Аллой Борисовной. Подробности читайте в этой статье.