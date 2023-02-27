«Подбородок чуть свисает»: как стилист Пугачевой пытался ее защитить, но сделал только хуже

Алла Пугачева уже долгое время не проживает в России. Вместе со своей семьей артистка обосновалась в Израиле и, кажется, возвращаться в РФ не собирается. Несмотря на это, она по-прежнему остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Публика регулярно отслеживает все изменения во внешности знаменитости и пытается ее уличить в пластических операциях. На защиту Аллы Борисовны поспешил встать ее стилист.

По словам эксперта, Примадонна отечественной эстрады прекрасно выглядит для своих лет. Кроме того, артистка в курсе всех последних тенденций моды, вот почему в ближайшем времени в ее имидже произойдут изменения.

«На днях она прислала мне сообщение, что хочет измениться: поменять имидж и сделать новую стрижку. У нее все идет своим чередом», — высказался модный эксперт в беседе с mk.ru.

Тем не менее, пытаясь защитить Пугачеву, специалист сам не заметил, как взболтнул немного лишнего. Так Джордж внезапно заявил: «У нее, может, подбородок чуть свисает, но он свой, родной. Алла тоже делала когда-то пластику».

По словам стилиста, Алла Борисовна сумела вовремя остановиться и найти баланс между погоней за вечной молодостью и естественной внешностью, чего не скажешь о ее коллегах, которые превратились в «резиновые куклы».

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