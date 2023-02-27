23-летняя рыжая певица: Филипп Киркоров раскрыл, кто стал причиной его развода с Аллой Пугачевой

На НТВ продолжается выход шоу «Маска», в котором неизменным председателем жюри является Филипп Киркоров. В этом году артист поражает и поклонников, и коллег откровениями. Недавно, размышляя о личности одного из участников, он признался, что причиной его развода с Аллой Пугачевой стали измены. А в минувшее воскресенье он раскрыл, с кем именно «ходил налево» от Примадонны.

Соблазнившей исполнителя девушкой оказалась Анастасия Стоцкая. Филипп Киркоров, обращаясь к Скорпиону на сцене, заявил, что именно рыжеволосая певица его якобы увела из семьи.

«Вы были и мерзкой тоже. Но всегда были невероятно талантливой, сексуальной, обольстительны, и вы меня увели из семьи», - сказал председатель жюри, уверенный, что в костюме скрывается его давняя любовь.

Откровение Филиппа настолько шокировало других судей, что они даже не скрывали смущения. А сам артист отметил, что именно Стоцкая, которой было на тот момент только 23 года, открыла ему глаза на происходящее в его браке.

Ранее в шоу Киркоров рассказал о своих школьных кличках.