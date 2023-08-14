Намного младше: бывшая жена Андрея Урганта рассказала о новой избраннице 66-летнего актера

Новая избранница 66-летнего актера Андрея Урганта намного младше его. Об этом рассказала бывшая женщина знаменитости Елена Романова.

Их связывали целых 10 лет отношений. Пара не была расписана, но в окружении считали Романову женой Урганта.

Сейчас ей 37 лет, женщина воспитывает четырехлетнего ребенка. Романова рассказала сайту mk.ru, что Ургант не одинок – у него есть девушка, ее также зовут Елена.

Она помогает Урганту с рабочими делами. О девушке мало известно – она не популярная личность.

Пара почти нигде не появляется вместе. В Москву Ургант приезжает без нее.

«Они не скрываются, просто живут в Питере, а там не так много светских мероприятий», - поделилась Романова.

Ранее Ургант комментировал планы уехавшего за границу сына Ивана. По его словам, многочисленные путешествия связаны с желанием актера показать семье как можно больше всего интересного.

Андрей Ургант точно знает – за рубежом его сын не останется. Проекты, в которых он примет участвовать, будут в Москве.

А теперь давайте выберем лучшего мужа по фотографии.