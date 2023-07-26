«Хочет показать им»: отец Ивана Урганта высказался об отъезде сына за границу

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей озвучил планы уехавшего из России сына. По словам родственника, за границей знаменитость точно не останется.

Ургант в начале июня был в Рейкьявике, а сейчас гуляет по Парижу. Отец юмориста внес ясность в ситуацию с отъездом за границу и высказался о поездках сына.

Он объяснил, что Иван «очень любит семью и детей, поэтому при жизни хочет показать им максимальное количество всего интересного».

Сейчас у ведущего стало больше свободного времени, ведь его «убрали» с Первого канала, сообщил Андрей Ургант. Неделю назад он был в Москве и навестил отца вместе с детьми.

«За рубежом он точно не останется… Проекты, если будут, то они будут в Москве», - подчеркнул отец телеведущего.

В июне 45-летний Ургант разместил фото с дочерью из лифта. Интернет-пользователи отметили изменения во внешнем виде звезды. Шоумена на снимке сравнили с дедушкой из-за отросшей бороды с проседью.