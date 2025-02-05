«Нам помогут»: мать экс-солистки «Миража» Гулькиной попала в больницу
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Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о проблемах со здоровьем матери Людмилы Градовой. 60-летняя певица призналась, что ее родительница сейчас находится в больнице.
Артистка пояснила, что ее мама проходит лечение в стационаре без уточнения каких-либо подробностей.
«Ничего, справимся, нам помогут», — сказала она в разговоре с aif.ru.
Звезда старается поддерживать оптимистичный настрой, но ее голос звучал изможденно. Гулькина согласилась дать подробный комментарий спустя несколько дней.
Диагноз Людмилы Градовой не уточняется.
Ранее Наталия Гулькина заявила, что живет с 12 кошками в пятикомнатной квартире. Она подбирает животных на улице и забирает из приютов.
Также экс-солистка «Мираж» признавалась, что Сергей Шнуров приглашал ее стать солисткой группы «Ленинград». Подробнее читайте здесь.