«Я думала»: Гулькина рассказала, что до Инстасамки Шнуров звал в «Ленинград» ее

Певица Наталия Гулькина рассказала, что до Инстасамки Сергей Шнуров приглашал ее стать солисткой группы «Ленинград». Звезда объяснила свой отказ в большом интервью aif.ru.

У коллектива часто менялись солистки, но все они были яркими и узнаваемыми. СМИ пишут, что новой участницей коллектива стала Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева.

Оказалось, что Шнуров искал солистку и даже видел ее в лице Наталии Гулькиной.

«Мне же звонил Шнур (Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», – прим. ред.) и звал меня к себе в группу. Это было сразу, когда я второй раз ушла из «Миража» в 2011 году», – рассказала артистка.

Исполнительница назвала этот звонок неожиданным и поделилась эмоциями.

«Честно говоря, я думала над его предложением. Взяла паузу на несколько дней, уехала с друзьями в Черногорию и стала слушать его репертуар. Там, конечно, мат на мате», – отметила звезда.

Гулькина обратила внимание и на клипы группы, в которых были женщины в смелом виде. Директор тогда напомнил Гулькиной о ее репутации, и она решила отказаться от предложения. Сергей позвонил ей снова, а она переспросила, могут ли быть песни без мата. Шнуров дал понять, что нет.

«Очень жаль. Это был бы фурор! Мы бы всех порвали», – процитировала она Шнурова.

Гулькина вспомнила, что в скором времени появился хит «На лабутенах». Она считает, что могла бы спеть этот трек, если бы тогда согласилась на сотрудничество.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов прокомментировал назначение Инстасамки солисткой «Ленинграда». Он обозначил плюсы и минусы такого решения.