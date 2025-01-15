Подбирает на улице: Наталия Гулькина живет с 12 кошками в пятикомнатной квартире

Певица Наталия Гулькина заявила, что живет с 12 кошками в пятикомнатной квартире. Она подбирает животных на улице и забирает из приютов.

Об этом артистка рассказала изданию «Абзац».

«У нас сейчас 12 кошек, живём в пятикомнатной квартире… Справляемся», - поделилась Гулькина.

Также исполнительница прокомментировала нормативы содержания животных в Башкирии, где постановили, что на 18 метрах можно иметь одну большую собаку или двух кошек. Гулькина против ограничений. Она считает: если хозяева не нарушает общественный порядок, то запрещать держать животных не нужно. Другое дело, если жильцы берут питомцев и мешают соседям.

Ранее Гулькина рассказывала, что на нее не реагируют мужчины. Певица полагает, что они либо заняты, либо боятся подходить.