Подбирает на улице: Наталия Гулькина живет с 12 кошками в пятикомнатной квартире
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Наталия Гулькина заявила, что живет с 12 кошками в пятикомнатной квартире. Она подбирает животных на улице и забирает из приютов.
Об этом артистка рассказала изданию «Абзац».
«У нас сейчас 12 кошек, живём в пятикомнатной квартире… Справляемся», - поделилась Гулькина.
Также исполнительница прокомментировала нормативы содержания животных в Башкирии, где постановили, что на 18 метрах можно иметь одну большую собаку или двух кошек. Гулькина против ограничений. Она считает: если хозяева не нарушает общественный порядок, то запрещать держать животных не нужно. Другое дело, если жильцы берут питомцев и мешают соседям.
Ранее Гулькина рассказывала, что на нее не реагируют мужчины. Певица полагает, что они либо заняты, либо боятся подходить.