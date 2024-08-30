Налоговая закрыла компанию 35-летней блогерши Марии Погребняк. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, налоговая приняла решение об исключении юридического лица ООО «Хайпоушен» из ЕГРЮЛ, учредителем и руководителем которого является Погребняк. Компания была зарегистрирована в 2022 году.

Как сообщает Звездач, у Марии был еще один бизнес, связанный с женской косметикой ООО «Белби». По данным за 2023 год, блогерша не заработала на компании.

Также Погребняк владеет концертным агентством, которое принесло ей миллион рублей.

Ранее беременная Мария Погребняк намекнула на пол четвертого ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Иркутске перенесли концерт певицы Полины Гагариной на весну 2025 года.