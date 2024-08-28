«Губки бантиком»: беременная Мария Погребняк намекнула на пол четвертого ребенка

Блогер Мария Погребняк находится на последних месяцах беременности. Она неоднократно заявляла, что решила заранее не узнавать пол четвертого ребенка, однако намекнула в своем блоге, что ждет девочку.

36-летняя светская львица воспитывает троих сыновей от футболиста Павла Погребняка. После расставания с мужем блогер вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, для которого ребенок станет первым.

Перед родами Погребняк сделала плановое УЗИ и поделилась снимком с подписчиками.

«Губки бантиком. Где-то Анджелина Джоли нервно курит в сторонке», - подписала черно-белое фото Мария.

При этом пользователи Сети увидели в этом сообщении намек на то, что у блогера родится долгожданная девочка.

«Если был мальчик, она бы не упомянула Джоли», - предположили комментаторы.

Ранее Мария Погребняк заявила, что не устраивала гендер-пати (вечеринку по случаю оглашения пола ребенка), так как хочет узнать пол ребенка в день его рождения. По словам блогера, если родится девочка, то ее назовут Россияной, а если мальчик — Владимиром.